Джокович выиграл 101-й титул в карьере

Новак Джокович стал чемпионом турнира ATP 250 в Афинах.

Пятая ракетка мира Новак Джокович стал чемпионом турнира в Афинах. Он за 3 часа победил Лоренцо Музетти 4:6, 6:3, 7:5 и повел в личных встречах 9:1.

Для 38-летнего серба это второй титул в сезоне и 101-й в карьере.

В Открытой эре в мужском туре по количеству титулов Джоковича опережают только Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).