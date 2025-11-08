Джокович выиграл 101-й титул в карьере
Новак Джокович стал чемпионом турнира ATP 250 в Афинах.
Пятая ракетка мира Новак Джокович стал чемпионом турнира в Афинах. Он за 3 часа победил Лоренцо Музетти 4:6, 6:3, 7:5 и повел в личных встречах 9:1.
Для 38-летнего серба это второй титул в сезоне и 101-й в карьере.
В Открытой эре в мужском туре по количеству титулов Джоковича опережают только Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
