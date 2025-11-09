Свечников набрал 1+1 в матче с «Баффало» и стал 1-й звездой. У него 6 очков в последних 6 играх после 0+0 в первых 8 в сезоне

Андрей Свечников набрал 1+1 в матче с «Баффало» и стал 1-й звездой.

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало » (6:3). Его признали первой звездой встречи.

В текущем сезоне на счету 25-летнего россиянина стало 6 (4+2) очков в 14 играх при полезности «+2». Все баллы нападающий набрал в последних 6 матчах.

Сегодня Свечников (18:11, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 3 силовых приема и сделал 1 блок.