Свечников набрал 1+1 в матче с «Баффало» и стал 1-й звездой. У него 6 очков в последних 6 играх после 0+0 в первых 8 в сезоне
Андрей Свечников набрал 1+1 в матче с «Баффало» и стал 1-й звездой.
Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (6:3). Его признали первой звездой встречи.
В текущем сезоне на счету 25-летнего россиянина стало 6 (4+2) очков в 14 играх при полезности «+2». Все баллы нападающий набрал в последних 6 матчах.
Сегодня Свечников (18:11, «+1») реализовал 1 из 2 бросков в створ, применил 3 силовых приема и сделал 1 блок.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
