«Ман Сити» не реализовал 4 из 5 последних пенальти против «Ливерпуля». Холанд в 10-й раз не забил 11-метровый
«Манчестер Сити» не забил 4 из 5 последних пенальти в матчах с «Ливерпулем».
«Манчестер Сити» не забил пенальти в матче 11-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0, первый тайм) – это 4-й нереализованный 11-метровый у «горожан» из 5 последних в играх против «красных» в чемпионате. На 13-й минуте Эрлинг Холанд не смог поразить ворота Георгия Мамардашвили, голкипер отбил удар.
По данным Transfermarkt, форвард «Сити» Холанд в 10-й раз не смог реализовать пенальти за карьеру. У него 44 успешных удара с точки (без учета голов на молодежном уровне).
Отметим, что на 29-й минуте норвежец отметился голом после паса Матеуша Нунеша.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Squawka
