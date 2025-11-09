«Ман Сити» не реализовал 4 из 5 последних пенальти против «Ливерпуля». Холанд в 10-й раз не забил 11-метровый

«Манчестер Сити» не забил 4 из 5 последних пенальти в матчах с «Ливерпулем».

«Манчестер Сити » не забил пенальти в матче 11-го тура АПЛ против «Ливерпуля » (0:0 , первый тайм) – это 4-й нереализованный 11-метровый у «горожан» из 5 последних в играх против «красных» в чемпионате. На 13-й минуте Эрлинг Холанд не смог поразить ворота Георгия Мамардашвили , голкипер отбил удар.

По данным Transfermarkt, форвард «Сити» Холанд в 10-й раз не смог реализовать пенальти за карьеру. У него 44 успешных удара с точки (без учета голов на молодежном уровне).

Отметим, что на 29-й минуте норвежец отметился голом после паса Матеуша Нунеша.