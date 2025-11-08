  • Спортс
Состав сборной России, пожизненный бан Садыгова, Дегтярев рассуждает о Fan ID в других видах спорта, Джокович и Соболенко в финалах, Аморим – тренер месяца в АПЛ и другие новости

1. Головин, Сафонов, Миранчук, Батраков, Кисляк, Глушенков и Тюкавин – в составе сборной России на матчи с Перу и Чили.

2. В Fonbet КХЛ «Металлург» победил «Амур» (3:1), «Адмирал» обыграл «Авангард» (2:1 ОТ), «Барыс» одолел «Автомобилист» (3:2 ОТ), «Нефтехимик» был сильнее «Салавата» (1:0).

3. Михаил Дегтярев вновь заявил, что планируется расширение Fan ID, но теперь упомянул о других видах спорта: «Расширять будем. В футболе в первую очередь, но все спортивные соревнования с высокой посещаемостью – в сфере будущего расширения». По мнению министра спорта, Fan ID хорошо себя зарекомендовал: «С ним меньше хулиганят, меньше драк и мата на трибунах».

4. НБА. 41+15 от Янниса помогли «Милуоки» победить «Чикаго», «Кливленд» набрал 148 очков и разгромил «Вашингтон», «Сан-Антонио» обыграл «Хьюстон» и другие результаты

5. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Детройт» (4:1), Панарин набрал 1+2 и прервал серию из 6 матчей без очков (бритье налысо помогло!). «Миннесота» справилась с «Айлендерс», Капризов набрал 1+1 (делит 2-е место в гонке бомбардиров), Юров забил 2-й гол в сезоне. Все результаты дня – здесь

6. КДК РФС пожизненно запретил инвестору обанкротившихся «Химок» Садыгову заниматься связанной с футболом деятельностью. Также комитет отменил красную карточку Мелкадзе за наступ на ногу Манелову: форвард «Ахмата» сможет сыграть со «Спартаком».

7. Итоговый турнир WTA. 1/2 финала. Соболенко обыграла Анисимову, Рыбакина – Пегулу.

Джокович обыграл Ганфманна в полуфинале турнира в Афинах ,в решающем матче Новак сыграет с Музетти.

8. Гран-при Японии по фигурному катанию. Сакамото лидирует после короткой программы у женщин, Самоделкина – 2-я, Ю Ен – 3-я, Хендрикс – 4-я. Кагияма выиграл короткую программу у мужчин, Суй и Хань победили в соревнованиях пар. Фир и Гибсон выиграли ритм-танец.

9. «Крылья Советов» и «Зенит» сыграют в Самаре, несмотря на плохое состояние газона, подтвердили в РПЛ: «Поверхность футбольного поля по плотности и устойчивости к разрыву пригодно для проведения матчей и соответствует стандартам».

10. КХЛ объяснила ситуацию перед матчем СКА – «Шанхай», когда на арену СКА не пускали фанатов в форме «Шанхая» из-за иероглифов на джерси: «Действия СКА соответствуют регламенту. Сотрудники не могли перевести тексты из иероглифов самостоятельно». Тем временем «Шанхай» представил «Нотариально заверенный мерч» – футболки для «прохода на все арены мира».

11. «Зенит» впервые с 2009 года выиграл Молодежную футбольную лигу. Тренер Селенков считает это историческим событием: «В год столетия все-таки выиграли».

12. Рубен Аморим признан лучшим тренером АПЛ в октябре: у «МЮ» 3 победы в 3 матчах. Мбемо – лучший футболист месяца в АПЛ.

13. Кубок мира по шахматам. 1/32 финала. Дубов, Гукеш, Гири, Артемьев сыграли вничью в первых партиях, Гребнев победил, Есипенко и Землянский проиграли.

14. Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Пиастри – 3-й. Ферстаппен жаловался на «совершенно сломанный и неуправляемый» болид и стал 6-м.

15. Десятикратная чемпионка мира по биатлону Жюлия Симон дисквалифицирована на месяц после приговора по делу о мошенничестве.

16. Экс-тренер «Спартака» Ваноли возглавил «Фиорентину». Команда идет 20-й в Серии А.

17. Джоуи Бартона признали виновным в оскорбительных постах по 6 пунктам из 12. Экс-хавбек «Сити» называл телеведущего Вайна педофилом и писал, что темнокожая Алуко работала на ТВ «для галочки».

18. Игрок молодежки ЦСКА Бондаренко прокричал в громкоговоритель оскорбительный заряд про «Спартак» после матча с красно-белыми: «Я никогда не устану повторять». Фанаты армейцев подхватили.

Цитаты дня.

Генсек РФС Митрофанов: «Fan ID обеспечивает не только безопасность, но и дает возможность удобно распоряжаться билетом. Важно, чтобы клубы мотивировали карту оформлять»

Пеллегрини предложил запретить возвращать мяч на свою половину, когда он пересек середину поля: «Нужно сделать футбол зрелищнее, для этого надо быть ближе к воротам соперника»

Губерниев о словах Станковича про усталость: «Может, ему поступить, как Ельцин в свое время? Устал – подай в отставку и верни деньги. Ты руководишь самой популярной командой страны»

Президент КХЛ Морозов: «Сейчас мы играем без Fan ID, нас это устраивает. У нас другая публика – более семейная. Когда придет какое-то решение, будем говорить»

Александр Жулин: «Кого считать победителем чемпионата Европы-2022 теперь? Валиева же была в этот момент чистая. И она для меня остается победительницей»

Морган об охватах интервью с Роналду: «1 млн за 24 часа. Невероятные цифры для величайшего в истории футбола. Самое популярное спортивное интервью года»

Симона Байлс: «Я делала три пластических операции. Две из них вы никогда не сможете назвать»

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?2264 голоса
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс
