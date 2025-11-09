Черчесов про 1:2: «Ахмат» играл как хотел, у «Спартака» не помню моментов. Но у нас не фигурное катание, за артистизм и самоотдачу очков не начисляют. Мы же не балет, а футбол»

Станислав Черчесов: футбол не балет, где ты провел репетицию и это показал.

Станилсав Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата » в матче со «Спартаком ».

В домашнем матче 15-го тура Мир РПЛ грозненцы уступили со счетом 1:2.

– Жалко, что проиграли. Мы как планировали, так и играли, инициативу не выпускали ни на секунду. Не думаю, что было бы правильно играть в открытый футбол. У них моменты были вообще? Не помню.

Другое дело, что у нас не фигурное катание, поэтому за артистизм и самоотдачу очков не начисляют. Мы же не балет, где ты провел репетицию и это показал. Это футбол. Стандарты тренировали, попали в штангу, забили с углового. Бывают игры, когда надо повышать голос. Ошибки разберем.

Попросил ребят, кто уехал в сборную, чтобы после возвращения были с первых секунд готовы. Те, кто остался после выходных, жду с боевым настроем, чтобы продолжали играть с таким же энтузиазмом. До следующей игры еще долго, нам сегодня не хватило в завершающей стадии. Были подходы. Надо спокойно посмотреть.

– Показалось, что вы повышали голос на арбитра.

– Вы наговариваете, не надо. Я корректно себя вел.

– Какой итог первого круга?

– Итог не тот, который мы хотели. Нам не хватает стабильности, которую надо обрести. Мы выдали хорошую серию, но надо спокойно разобрать, почему немного притормозили в плане наглости. Пока недоволен, причем так конкретно. Первый вопрос себе, а не футболистам.

– В какой момент что‑то пошло не так?

– Задача тренера – внимательно наблюдать. Не доводить до этого. Вроде бы работали, все хотели. Результат может быть разный, можно два раза коснуться мяча, как с испанцами, но выиграть, – сказал главный тренер «Ахмата»