«Сандерленд» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
«Арсенал» сыграет с «Сандерлендом».
«Арсенал» сыграет в гостях с «Сандерлендом» в 11-м туре АПЛ.
Матч пройдет на «Стэдиум оф Лайт».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:30 по московскому времени.
Премьер-лига Англия (АПЛ). 11 тур
8 ноября 17:30, Стэдиум оф Лайт
Не начался
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости