Пиастри врезался в барьеры и сошел в спринте на Гран-при Сан-Паулу
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри завершил аварией спринт на Гран-при Сан-Паулу.
Австралиец ехал на третьей позиции и развернулся на поребрике, после чего влетел в барьеры. Сразу после этого в аварии попали Франко Колапинто («Альпин») и Нико Хюлькенбер («Заубер»).
На трассу выехала машина безопасности, затем заезд прервали красными флагами.
На первом месте следовал напарник Пиастри и лидер чемпионата Ландо Норрис.
«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами – впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?
Опубликовал: Михаил Ширяев
