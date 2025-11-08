Пиастри врезался в барьеры и сошел в спринте на Гран-при Сан-Паулу

Гонщик «Макларена » Оскар Пиастри завершил аварией спринт на Гран-при Сан-Паулу.

Австралиец ехал на третьей позиции и развернулся на поребрике, после чего влетел в барьеры. Сразу после этого в аварии попали Франко Колапинто («Альпин ») и Нико Хюлькенбер («Заубер »).

На трассу выехала машина безопасности, затем заезд прервали красными флагами.

На первом месте следовал напарник Пиастри и лидер чемпионата Ландо Норрис .

«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами – впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?