Фото
17

Пиастри врезался в барьеры и сошел в спринте на Гран-при Сан-Паулу

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри завершил аварией спринт на Гран-при Сан-Паулу.

Австралиец ехал на третьей позиции и развернулся на поребрике, после чего влетел в барьеры. Сразу после этого в аварии попали Франко КолапинтоАльпин») и Нико ХюлькенберЗаубер»).

На трассу выехала машина безопасности, затем заезд прервали красными флагами.

На первом месте следовал напарник Пиастри и лидер чемпионата Ландо Норрис.

«Ф-1» идет к финалу с тремя претендентами – впервые с 2010-го. Какие шансы у Ферстаппена?

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoОскар Пиастри
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Бразилии
logoЛандо Норрис
logoНико Хюлькенберг
logoАльпин
logoЗаубер
logoФранко Колапинто
