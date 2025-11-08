Алексей Ягудин: «Спортс” читаю. Удобно, когда перед тобой вся картинка: мой «ПСЖ» проиграл «Баварии» 1:2, «Ювентус» не победил. Люди в комментах злые, много негатива»
Алексей Ягудин заявил, что читает Спортс”.
Олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что читает Спортс”.
– Говорить со Спортсом” из мира фигурного катания решаются не все.
– Спортс” у меня загружен, читаю. Удобно, когда перед тобой вся картинка: так, «Ювентус» не победил, мой «ПСЖ» проиграл «Баварии» 1:2, ага. Если что-то зацепило, увидел что-нибудь интересное, могу почитать.
А если намекаешь на комментарии, то да, люди в комментах злые, много негатива, – сказал Ягудин в интервью Спортсу”.
