3

Гран-при Сан-Паулу-2025. Стартовый порядок спринта. Заезд – в 17:00

В Бразилии пройдет спринт на 21-м этапе «Формулы-1» 2025 года.

Начало субботнего заезда – в 17:00 по московскому времени.

Гран-при Сан-Паулу

Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу

8 ноября 2025 года

Спринт

Стартовый порядок

1. Ландо Норрис («Макларен»)

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)

3. Оскар Пиастри («Макларен»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

7. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

8. Шарль Леклер («Феррари»)

9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз»)

10. Нико Хюлькенберг («Заубер»)

11. Льюис Хэмилтон («Феррари»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Пьер Гасли («Альпин»)

14. Габриэл Бортолето («Заубер»)

15. Оливер Бермэн («Хаас»)

16. Франко Колапинто («Альпин»)

17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

18. Юки Цунода («Ред Булл»)

19. Эстебан Окон («Хаас»)

20. Карлос Сайнс («Уильямс»)

Опубликовал: Михаил Ширяев
logoКарлос Сайнс
logoМерседес
logoЗаубер
Гран-при Бразилии
logoМакс Ферстаппен
logoНико Хюлькенберг
logoЛьюис Хэмилтон
logoУильямс
logoШарль Леклер
logoОскар Пиастри
logoЛиам Лоусон
logoФеррари
logoАстон Мартин
logoЛанс Стролл
logoЛандо Норрис
logoПьер Гасли
logoАлександр Албон
logoФормула-1
logoИзак Аджар
logoОливер Бермэн
результаты
logoФранко Колапинто
logoФернандо Алонсо
logoРейсинг Буллз
logoДжордж Расселл
logoРед Булл
logoАльпин
logoЭстебан Окон
logoГабриэл Бортолето
logoЮки Цунода
logoАндреа Кими Антонелли
logoХаас
logoМакларен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Нико Хюлькенберг: «Прогноз обещает сильный дождь. Надеюсь, условия позволят провести спринт»
сегодня, 21:42
Изак Аджар: «На «медиуме» чувствовал себя комфортно, от «софта» ожидал большего»
сегодня, 21:20
Джордж Расселл: «4-е место – хорошее для старта спринта. «Мерседес» всю квалификацию был в борьбе»
сегодня, 21:01
Шарль Леклер: «Я недоволен, «Феррари» была слишком медленной»
сегодня, 20:59
Кими Антонелли: «Чувствую себя комфортно на всех новых трассах»
сегодня, 20:47
Карлос Сайнс: «По итогам квалификации не представляем себе предельных возможностей болида»
сегодня, 20:44
Фернандо Алонсо: «В сухих условиях «Астон Мартин» будет чуть проще удержать позиции, чем в дождь»
сегодня, 20:28
Льюис Хэмилтон об 11-м месте: «Надо получить удовольствие в спринте – это все, что я могу сделать»
сегодня, 20:27
Юки Цунода: «Прямо сейчас не понимаю причины такого отставания от Ферстаппена»
сегодня, 20:10
Гельмут Марко: «Ред Булл» не исправит болид к спринту. Нужен дождь, иначе шансов не будет»
сегодня, 20:06
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото