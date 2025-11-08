Гран-при Сан-Паулу-2025. Стартовый порядок спринта. Заезд – в 17:00

В Бразилии пройдет спринт на 21-м этапе «Формулы-1» 2025 года.

Начало субботнего заезда – в 17:00 по московскому времени. Гран-при Сан-Паулу Автодром имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу 8 ноября 2025 года Спринт Стартовый порядок 1. Ландо Норрис («Макларен») 2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») 3. Оскар Пиастри («Макларен») 4. Джордж Расселл («Мерседес») 5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») 6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 7. Ланс Стролл («Астон Мартин») 8. Шарль Леклер («Феррари») 9. Изак Аджар («Рейсинг Буллз») 10. Нико Хюлькенберг («Заубер») 11. Льюис Хэмилтон («Феррари») 12. Алекс Албон («Уильямс») 13. Пьер Гасли («Альпин») 14. Габриэл Бортолето («Заубер») 15. Оливер Бермэн («Хаас») 16. Франко Колапинто («Альпин») 17. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») 18. Юки Цунода («Ред Булл») 19. Эстебан Окон («Хаас») 20. Карлос Сайнс («Уильямс»)