Гол ван Дейка в ворота «Ман Сити» с углового не засчитан после проверки ВАР – Робертсон был в офсайде и двигался перед вратарем
Гол «Ливерпуля» в ворота «Ман Сити» отменен из-за офсайда.
Гол Вирджила ван Дейка в матче с «Ман Сити» отменен из-за офсайда.
«Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль» в матче 11-го тура АПЛ (2:0, перерыв). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 38-й минуте ван Дейк головой отправил мяч в ворота «горожан» после подачи Мохамеда Салаха от углового флажка. Арбитр Крис Кавана, посмотрев видеоповтор, не засчитал гол из-за офсайда Эндрю Робертсона.
«Решение судьи не засчитывать гол «Ливерпуля» из-за офсайда было проверено и подтверждено ВАР, поскольку Робертсон находился в положении вне игры и, как считалось, совершал явное действие прямо перед вратарем», – говорится в пояснении матч-центра АПЛ.
Изображение: кадр из трансляции
Что «Динамо» делать с Карпиным?8692 голоса
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: матч-центр АПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости