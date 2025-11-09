Гол ван Дейка в ворота «Ман Сити» с углового не засчитан после проверки ВАР – Робертсон был в офсайде и двигался перед вратарем

Гол «Ливерпуля» в ворота «Ман Сити» отменен из-за офсайда.

Гол Вирджила ван Дейка в матче с «Ман Сити » отменен из-за офсайда.

«Манчестер Сити» принимает «Ливерпуль » в матче 11-го тура АПЛ (2:0, перерыв). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 38-й минуте ван Дейк головой отправил мяч в ворота «горожан» после подачи Мохамеда Салаха от углового флажка. Арбитр Крис Кавана, посмотрев видеоповтор, не засчитал гол из-за офсайда Эндрю Робертсона .

«Решение судьи не засчитывать гол «Ливерпуля» из-за офсайда было проверено и подтверждено ВАР, поскольку Робертсон находился в положении вне игры и, как считалось, совершал явное действие прямо перед вратарем», – говорится в пояснении матч-центра АПЛ.

