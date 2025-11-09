«Рома» – «Удинезе». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
«Рома» примет «Удинезе» в 11-м туре Серии А.
Матч пройдет на олимпийском стадионе в Риме.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».
Серия А Италия. 11 тур
9 ноября 17:00, Олимпийский стадион
