«Рома» – «Удинезе». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Рома » примет «Удинезе » в 11-м туре Серии А.

Матч пройдет на олимпийском стадионе в Риме.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

