Мамардашвили отразил 6 пенальти с начала сезона-2023/24 – больше всех в топ-5 лиг

Георгий Мамардашвили отражает пенальти чаще всех в топ-5 лиг с 2023 года.

Георгий Мамардашвили лидирует среди вратарей топ-5 лиг по отраженным пенальти за последние 3 сезона.

Голкипер «Ливерпуля» совершил сэйв после удара с точки Эрлинга Холанда в матче 11-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1, первый тайм).

С начала сезона 2023/24 Мамардашвили отразил 6 пенальти, выступая за «Ливерпуль» и «Валенсию», – больше, чем любой другой вратарь топ-5 чемпионатов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Squawka
