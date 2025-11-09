Мамардашвили отразил 6 пенальти с начала сезона-2023/24 – больше всех в топ-5 лиг

Георгий Мамардашвили отражает пенальти чаще всех в топ-5 лиг с 2023 года.

Георгий Мамардашвили лидирует среди вратарей топ-5 лиг по отраженным пенальти за последние 3 сезона. Голкипер «Ливерпуля » совершил сэйв после удара с точки Эрлинга Холанда в матче 11-го тура АПЛ против «Манчестер Сити » (0:1, первый тайм). С начала сезона 2023/24 Мамардашвили отразил 6 пенальти, выступая за «Ливерпуль» и «Валенсию», – больше, чем любой другой вратарь топ-5 чемпионатов.