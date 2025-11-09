Холанд забил 99-й гол в АПЛ – «Ливерпулю». Эрлинг проводит 108-й матч в чемпионате
Эрлинг Холанд забил 99 голов за 108 матчей в АПЛ.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поразил ворота «Ливерпуля» (1:0, первый тайм) в матче 11-го тура АПЛ – это 99-й гол норвежца за 108 игр в чемпионате Англии.
Кроме того, на счету Холанда 18 голевых передач в АПЛ. Подробная статистика норвежца – здесь.
«Манчестер Сити» не реализовал 4 из 5 последних пенальти против «Ливерпуля». Холанд в 10-й раз не забил 11-метровый
