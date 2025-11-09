  • Спортс
  Станкович – журналисту после вопроса о судье: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме «Спартак» играл? Вы можете только говорить такое»
Станкович – журналисту после вопроса о судье: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме «Спартак» играл? Вы можете только говорить такое»

Деян Станкович повздорил с журналистом после матча с «Ахматом».

Главный тренер «Спартака» вступил в перепалку с журналистом во время флэш‑интервью после матча с «Ахматом» (2:1) в Мир РПЛ.

– Заработали три очка, очень важную победу команда одержала. Команда билась, не сдавалась до самого конца. Так должны продолжать и дальше.

Что в конце вы кричали судье?

– Нет, я поприветствовал Богосаваца. Не знаю, о чем вы говорите.

Спасибо. Удачи в дальнейшем.

– У вас больше нет вопросов? Только такой у вас вопрос был? Вы журналист? Почему вы спрашиваете меня именно об этом? Зачем вы провоцируете меня этим вопросом?

Вы что‑то знаете о футболе? По какой схеме мы играли? Кого мы заменили? Вы не знаете этого. Вы можете только говорить такое. Вы и другие.

Вы закончили? Спасибо вам большое.

– Чего вы хотите? Чего вы хотите? – кричал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoДеян Станкович
logoСпартак
logoсудьи
logoАхмат
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
телевидение
