Станкович – журналисту после вопроса о судье: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме «Спартак» играл? Вы можете только говорить такое»
Главный тренер «Спартака» вступил в перепалку с журналистом во время флэш‑интервью после матча с «Ахматом» (2:1) в Мир РПЛ.
– Заработали три очка, очень важную победу команда одержала. Команда билась, не сдавалась до самого конца. Так должны продолжать и дальше.
– Что в конце вы кричали судье?
– Нет, я поприветствовал Богосаваца. Не знаю, о чем вы говорите.
– Спасибо. Удачи в дальнейшем.
– У вас больше нет вопросов? Только такой у вас вопрос был? Вы журналист? Почему вы спрашиваете меня именно об этом? Зачем вы провоцируете меня этим вопросом?
Вы что‑то знаете о футболе? По какой схеме мы играли? Кого мы заменили? Вы не знаете этого. Вы можете только говорить такое. Вы и другие.
– Вы закончили? Спасибо вам большое.
– Чего вы хотите? Чего вы хотите? – кричал Станкович в эфире «Матч ТВ».