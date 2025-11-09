Станкович – журналисту после вопроса о судье: «Почему спрашиваете об этом, зачем провоцируете? Вы что‑то знаете о футболе, по какой схеме «Спартак» играл? Вы можете только говорить такое»

Деян Станкович повздорил с журналистом после матча с «Ахматом».

Главный тренер «Спартака » вступил в перепалку с журналистом во время флэш‑интервью после матча с «Ахматом » (2:1) в Мир РПЛ .

– Заработали три очка, очень важную победу команда одержала. Команда билась, не сдавалась до самого конца. Так должны продолжать и дальше.

– Что в конце вы кричали судье?

– Нет, я поприветствовал Богосаваца. Не знаю, о чем вы говорите.

– Спасибо. Удачи в дальнейшем.

– У вас больше нет вопросов? Только такой у вас вопрос был? Вы журналист? Почему вы спрашиваете меня именно об этом? Зачем вы провоцируете меня этим вопросом?

Вы что‑то знаете о футболе? По какой схеме мы играли? Кого мы заменили? Вы не знаете этого. Вы можете только говорить такое. Вы и другие.

– Вы закончили? Спасибо вам большое.

– Чего вы хотите? Чего вы хотите? – кричал Станкович в эфире «Матч ТВ ».