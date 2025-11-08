Чемпионат России. «Динамо» против «Акрона», ЦСКА в гостях у «Махачкалы», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
В Мир РПЛ пройдут матчи 15-го тура.
В 15-м туре Мир РПЛ в субботу «Динамо» примет «Акрон», ЦСКА сыграет с «Динамо» Махачкала.
В воскресенье «Зенит» встретится с «Крыльями Советов», «Локомотив» – с «Оренбургом», «Спартак» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» – с «Балтикой».
Чемпионат России
15-й тур
8 ноября 11:00, ВТБ Арена
8 ноября 13:30, Совкомбанк Арена
8 ноября 13:30, Анжи-Арена
Не начался
8 ноября 16:00, Олимпийский стадион Фишт
9 ноября 10:00, Самара Арена
Не начался
9 ноября 12:15, РЖД Арена
9 ноября 14:30, Ахмат-Арена
9 ноября 16:45, Ростех Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
