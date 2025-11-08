  • Спортс
  • Чемпионат России. «Динамо» против «Акрона», ЦСКА в гостях у «Махачкалы», «Краснодар» сыграет с «Балтикой» в воскресенье
3

В Мир РПЛ пройдут матчи 15-го тура.

В 15-м туре Мир РПЛ в субботу «Динамо» примет «Акрон», ЦСКА сыграет с «Динамо» Махачкала.

В воскресенье «Зенит» встретится с «Крыльями Советов», «Локомотив» – с «Оренбургом», «Спартак» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» – с «Балтикой».

Чемпионат России

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

