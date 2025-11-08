Гризманн забил «Леванте» первым касанием – через 28 секунд после выхода на замену. Форвард «Атлетико» побил рекорд Месси по голам в Ла Лиге при одном тренере

Антуан Гризманн забил менее чем через минуту после выхода на замену.

Форвард «Атлетико » Антуан Гризманн забил «Леванте » гол первым касанием.

Команды проводят матч в рамках 12-го тура Ла Лиги. Французский футболист, заменивший Пабло Барриоса , забил на 61-й минуте первым касанием – с момента его выхода на поле не прошло 28 секунд . Быстрее после выхода на замену в Ла Лиге забивал только Борха Майораль в 2015 году – за 26 секунд.

Позднее, на 80-й минуте, Гризманн оформил дубль.

Антуан побил рекорд по голам в чемпионате Испании при одном тренере – за команду Диего Симеоне он забил 138 раз. Лионель Месси забил 137 мячей при Пепе Гвардиоле в этом турнире.