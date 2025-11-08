Гризманн забил «Леванте» первым касанием – через 28 секунд после выхода на замену. Форвард «Атлетико» побил рекорд Месси по голам в Ла Лиге при одном тренере
Антуан Гризманн забил менее чем через минуту после выхода на замену.
Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн забил «Леванте» гол первым касанием.
Команды проводят матч в рамках 12-го тура Ла Лиги. Французский футболист, заменивший Пабло Барриоса, забил на 61-й минуте первым касанием – с момента его выхода на поле не прошло 28 секунд. Быстрее после выхода на замену в Ла Лиге забивал только Борха Майораль в 2015 году – за 26 секунд.
Позднее, на 80-й минуте, Гризманн оформил дубль.
Антуан побил рекорд по голам в чемпионате Испании при одном тренере – за команду Диего Симеоне он забил 138 раз. Лионель Месси забил 137 мячей при Пепе Гвардиоле в этом турнире.
Ман Сити
Будет ничья
Ливерпуль
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Педро Мартина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости