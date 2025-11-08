У 40-летнего Роналду 15 голов в 15 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию

Криштиану Роналду забил 15-й гол в сезоне.

Криштиану Роналду забил 15 голов за клуб и сборную Португалии в текущем сезоне.

Сегодня нападающий «Аль-Насра » реализовал пенальти в матче с «Неомом» в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:0, второй тайм).

40-летний португалец проводит 15-ю игру в текущем сезоне. Он забил 5 раз за сборную и 10 – за саудовский клуб.