Макс Ферстаппен: «О чемпионстве можно забыть»

Ферстаппен заявил, что выбыл из борьбы за титул.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен впервые с 2021 года выбыл после первого сегмента квалификации, став лишь 16-м в субботней сессии на Гран-при Сан-Паулу.

Четырехкратный и действующий чемпион «Формулы-1» проигрывает обладателю поул-позиции Ландо Норрису из «Макларена» 39 очков.

«В первую очередь надо понять, в чем проблема.

Ситуация плохая. Мы не совсем понимаем, почему все так сложилось. Сцепления просто не было. Мы поменяли кое-какие вещи в болиде, и это не сработало – надо разобраться. Такое ощущение, ничего не работало, и мы не понимаем.

Обычно есть какая-то реакция на изменение настроек, но сейчас ее просто не было. Что-то определенно не так», – сказал нидерландец.

Макс высказался о защите титула:

«Об этом можно забыть. Учитывая, откуда мы стартуем, можно забыть об этом с подобными выступлениями».

Когда Ферстаппену напомнили, что в прошлом году он победил в Бразилии с 17-го места на решетке, пилот отметил, что тот этап проходил «в других обстоятельствах».

Ферстаппен выбыл после 1-го сегмента квалификации впервые с Гран-при России-2021

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Леклер – 3-й, Пиастри – 4-й, Ферстаппен – 16-й

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
