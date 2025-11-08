  • Спортс
  • Экс-ведущая СКА ТВ Зухра о Fan ID: «В России напрочь убит футбол, была надежда на хоккей, но теперь и он будет убит. Все делается, чтобы на стадион не приходили вовсе»
Зухра Уразбахтина высказалась о системе Fan ID.

Зухра Уразбахтина высказалась о системе Fan ID.

Экс-ведущая СКА ТВ Зухра Уразбахтина раскритиковала возможное введение Fan ID на хоккейных матчах.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о планах расширить систему, действующую сейчас только на матчах футбольной Мир РПЛ.

Напомним, Зухра ранее также работала в «Ак Барсе», «Авангарде» и футбольном ЦСКА.

«Fan ID хотят ввести в хоккее! Если в стране убит напрочь футбол, то была надежда на хоккей. Но теперь и хоккей будет убит. Данная процедура будет введена для всех спортивных мероприятий, собирающих более 1000 зрителей.

Мое мнение – это огромная ошибка. Это все убивает спорт. Люди и с Fan ID неадекваты, могут себя вести небезопасно для общества, они могут напиваться и в соседних барах (это я к тому, что пиво на стадионах только для богатых, кто может себе позволить вип-ложи).

Пока во всем мире смотрят матчи, ходят на стадионы, пьют пиво, болеют за свои любимые команды в своих любимых джерси, у нас все делается, чтобы на стадион не приходили вовсе.

Сотни миллионов тратят в РПЛ для привлечения болельщиков на стадионы. Какие только методы не используются: от привлечения звезд до розыгрышей. В хоккейном мире люди будут ходить на матчи, но проблем добавится везде.

Легионерам создать Fan ID – возможно, не проблема, однако прохождение турникетов на матчи в час пик – я не представляю очереди эти в морозы в зимнее время суток. Не представляю как много геморроя ждет впереди нас всех. И кто об этом задумывается? Самое важное – безопасность…

Единственный плюс – борьба с перекупами в регионах?» – написала Зухра Уразбахтина.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Зухры Уразбахтиной
