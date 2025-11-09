Панарин остался без очков в 7 из 8 последних матчей. У него 5 бросков и «минус 2» за 22:18 против «Айлендерс»

Артемий Панарин остался без очков в 7 из 8 последних матчей.

Форвард «Рейнджерс » Артемий Панарин остался без очков в матче регулярного чемпионата против «Айлендерс » (0:5).

В текущем сезоне у 34-летнего россиянина 10 (3+7) очков в 16 играх при полезности «минус 6».

У него нет результативных действий в 7 из 8 последних матчей (1+2 на отрезке – все баллы в прошлой игре с «Детройтом»).

Сегодня Панарин (22:18, «минус 2») отметился 5 бросками в створ.