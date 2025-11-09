Станкович из-за проблем с голосом не пришел на пресс-конференцию после победы над «Ахматом»
Деян Станкович не пришел на пресс-конференцию после победы над «Ахматом».
Деян Станкович не явился на пресс-конференцию после матча с «Ахматом».
В 15-м туре Мир РПЛ красно-белые победили на выезде со счетом 2:1.
Главный тренер «Спартака» не пришел на послематчевую пресс конференцию – вместо Станковича на вопросы журналистов будет отвечать его помощник Ненад Сакич.
«Деян Станкович, к сожалению, потерял голос и не может отвечать», – сказал пресс‑атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.
Что «Динамо» делать с Карпиным?8815 голосов
Оставлять, дать поработать
Увольнять сейчас
Увольнять в зимнюю паузу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости