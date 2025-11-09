Станкович из-за проблем с голосом не пришел на пресс-конференцию после победы над «Ахматом»

Деян Станкович не пришел на пресс-конференцию после победы над «Ахматом».

В 15-м туре Мир РПЛ красно-белые победили на выезде со счетом 2:1.

Главный тренер «Спартака » не пришел на послематчевую пресс конференцию – вместо Станковича на вопросы журналистов будет отвечать его помощник Ненад Сакич .

«Деян Станкович , к сожалению, потерял голос и не может отвечать», – сказал пресс‑атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.