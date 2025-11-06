Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» примет «Аль-Холуд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Нажмой» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 8-го тура.

В четверг «Аль-Кадисия» сыграет с «Аль-Холудом», «Аль-Рияд» – с «Дамаком».

В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома сыграет на выезде с «Аль-Нажмой».

В субботу «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Неомом», «Аль-Иттихад» Карима Бензема примет «Аль-Ахли».

Чемпионат Саудовской Аравии

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии