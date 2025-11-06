Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Кадисия» примет «Аль-Холуд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Нажмой» в пятницу, «Аль-Наср» Роналду встретится с «Неомом» в субботу
В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 8-го тура.
В четверг «Аль-Кадисия» сыграет с «Аль-Холудом», «Аль-Рияд» – с «Дамаком».
В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома сыграет на выезде с «Аль-Нажмой».
В субботу «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет с «Неомом», «Аль-Иттихад» Карима Бензема примет «Аль-Ахли».
Чемпионат Саудовской Аравии
8-й тур
6 ноября 14:55, King Abdullah Sport City Stadium
Не начался
6 ноября 17:30, Prince Mohamed bin Fahd Stadium
Не начался
6 ноября 17:30, SHG Arena
7 ноября 13:20, Al Majma'ah Sports City Stadium
7 ноября 14:35, Al Fateh Club Stadium
Не начался
7 ноября 17:30, King Abdullah Sport City Stadium
Не начался
8 ноября 13:50, King Khalid Sport City Stadium
Не начался
8 ноября 14:45, SHG Arena
Не начался
8 ноября 17:30, King Abdullah Sports City
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
