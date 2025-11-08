«Динамо» – «Акрон». Онлайн-трансляция начнется в 14:00

«Динамо» сыграет с «Акроном».

«Динамо» примет «Акрон» в 15-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на «ВТБ Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 14:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

