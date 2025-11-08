«Унион» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 17:30
«Бавария» встретится с «Унионом».
«Бавария» на выезде встретится с «Унион Берлин» в 10-м туре Бундеслиги.
Матч пройдет на «Ан дер Альтен Ферстерай».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Оkkо.
Бундеслига Германия. 10 тур
8 ноября 14:30, Ан дер Альтен Ферстерай
