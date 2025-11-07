Гран-при Японии. Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри, Майя и Алекс Шибутани выйдут на лед с произвольными танцами
8 ноября на Гран-при Японии в Осаке дуэты выйдут на лед с произвольными танцами.
Гран-при по фигурному катанию
4-й этап, NHK Trophy
Осака, Япония
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 6:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
2. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
3. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)
4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
5. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США)
Вторая разминка
6. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)
7. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
8. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
9. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
После ритм-танца
1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 81,57
2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 76,36
3. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 75,14
4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 74,70
5. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США) – 72,12
6. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 71,74
7. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 69,73
8. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 69,61
9. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 68,53
10. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 67,93
Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани