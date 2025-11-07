3

Гран-при Японии. Фир и Гибсон, Гиньяр и Фаббри, Майя и Алекс Шибутани выйдут на лед с произвольными танцами

Фир и Гибсон, Шибутани выступят с произвольными танцами на Гран-при Японии.

8 ноября на Гран-при Японии в Осаке дуэты выйдут на лед с произвольными танцами.

Гран-при по фигурному катанию

4-й этап, NHK Trophy

Осака, Япония

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 6:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

2. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

3. Утана Йошида – Масая Морита (Япония)

4. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

5. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США)

Вторая разминка

6. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США)

7. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

8. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

9. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

После ритм-танца

1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 81,57

2. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 76,36

3. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 75,14

4. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 74,70

5. Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США) – 72,12

6. Майя Шибутани – Алекс Шибутани (США) – 71,74

7. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия) – 69,73

8. Утана Йошида – Масая Морита (Япония) – 69,61

9. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 68,53

10. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 67,93

Расписание Гран-при Японии: там выступят Сакамото, Хендрикс, Кагияма, Суй и Хань, Майя и Алекс Шибутани

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
