Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Автодором», «Енисей» принимает «Самару»
Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
ЦСКА встретится с «Автодором», «Енисей» играет с «Самарой».
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 8-1, УНИКС – 7-1, МБА-МАИ – 6-2, Локомотив-Кубань – 5-3, Зенит – 5-3, Бетсити Парма – 5-4, Уралмаш – 5-4, Автодор – 2-6, Енисей – 2-6, Пари Нижний Новгород – 1-7, Самара – 0-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
