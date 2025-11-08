Live
Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Автодором», «Енисей» принимает «Самару»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

ЦСКА встретится с «Автодором», «Енисей» играет с «Самарой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение командЦСКА – 8-1, УНИКС – 7-1, МБА-МАИ – 6-2, Локомотив-Кубань – 5-3, Зенит – 5-3, Бетсити Парма – 5-4, Уралмаш – 5-4, Автодор – 2-6, Енисей – 2-6, Пари Нижний Новгород – 1-7, Самара – 0-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
