Единая лига ВТБ. ЦСКА сыграет с «Автодором», «Енисей» принимает «Самару»

Сегодня пройдут два матча в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

ЦСКА встретится с «Автодором», «Енисей» играет с «Самарой». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд : ЦСКА – 8-1, УНИКС – 7-1, МБА-МАИ – 6-2, Локомотив-Кубань – 5-3, Зенит – 5-3, Бетсити Парма – 5-4, Уралмаш – 5-4, Автодор – 2-6, Енисей – 2-6, Пари Нижний Новгород – 1-7, Самара – 0-9. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.