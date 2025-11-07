Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Эльче», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
В Ла Лиге пройдут матчи 12-го тура.
В 12-м туре Ла Лиги в пятницу «Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с «Эльче».
В субботу «Атлетико» примет «Леванте».
В воскресенье «Реал» встретится с «Райо Вальекано», «Барселона» – с «Сельтой».
12-й тур
7 ноября 20:00, Мартинес Валеро
Не начался
8 ноября 13:00, Монтиливи
8 ноября 15:15, Рамон Санчес Писхуан
8 ноября 17:30, Метрополитано
8 ноября 20:00, RCDE Стэдиум
Не начался
9 ноября 13:00, Сан-Мамес
Не начался
9 ноября 15:15, Кампо де Вальекас
Не начался
9 ноября 17:30, Сон Моиш
9 ноября 17:30, Месталья
9 ноября 20:00, Балаидос
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
