  • Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Эльче», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье
0

Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Эльче», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье

В Ла Лиге пройдут матчи 12-го тура.

В 12-м туре Ла Лиги в пятницу «Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с «Эльче».

В субботу «Атлетико» примет «Леванте».

В воскресенье «Реал» встретится с «Райо Вальекано», «Барселона» – с «Сельтой».

Чемпионат Испании

12-й тур

Ла Лига Испания. 12 тур
8 ноября 13:00, Монтиливи
Жирона
Не начался
Алавес
Ла Лига Испания. 12 тур
9 ноября 17:30, Сон Моиш
Мальорка
Не начался
Хетафе
Ла Лига Испания. 12 тур
9 ноября 17:30, Месталья
Валенсия
Не начался
Бетис

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
