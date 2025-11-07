Чемпионат Испании. «Сосьедад» Захаряна в гостях у «Эльче», «Реал» и «Барселона» проведут матчи в воскресенье

В Ла Лиге пройдут матчи 12-го тура.

В 12-м туре Ла Лиги в пятницу «Сосьедад » Арсена Захаряна сыграет с «Эльче ».

В субботу «Атлетико » примет «Леванте ».

В воскресенье «Реал » встретится с «Райо Вальекано », «Барселона » – с «Сельтой».

Чемпионат Испании

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

