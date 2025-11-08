Черданцев о бесплатном спорте на ТВ: «Болельщик должен быть благодарен. В других странах это немыслимо. Почему люди платят за билет в кино, не требуя, чтобы его бесплатно показали?»

Георгий Черданцев: болельщик должен быть благодарен за бесплатный спорт на ТВ.

Комментатор «Матч ТВ » Георгий Черданцев поделился мыслями относительно бесплатного показа спорта в России.

– Почему зрители по бесплатному федеральному каналу смотрят порой лишь один или два матча в туре Премьер-лиги? А чтобы наблюдать за остальными играми, им приходится оформлять платную подписку.

– Я один из тех, кто с нуля начинал создавать платное телевидение в России.

Увы, наши люди не приучены и не хотят платить за спорт. А что подразумевается под словом бесплатный просмотр? Это неверная формулировка – бесплатно ничего не бывает. Если трансляция идет, значит, кто-то потратил на это деньги, картинка же не с неба берется. Люди приехали на стадион, развернули провода, расставили камеры, футболисты вышли и провели матч, получили зарплаты.

Зритель сам себя должен спросить: что он понимает под словом «бесплатно»? Это во-первых. А, во-вторых, почему это должно быть бесплатно? Почему люди идут в кинотеатр и платят за билет и не требуют, чтобы им бесплатно показывали кино? А футбол чем отличается от кино? Футбол – это развлечение, причем дорогостоящее, и за него надо платить.

В отличие от большинства стран, у нас есть федеральный открытый канал, который без абонентской платы и дополнительного оборудования показывает футбол в прямом эфире на широкую аудиторию. Нигде на планете такого нет – только платно. Вы не сможете бесплатно посмотреть матчи НХЛ, НБА, матч «Барселоны» с «Реалом» – это немыслимо в других странах. Весь мир уже перестроился на это. Так что российский болельщик, наоборот, должен быть благодарен, что ему регулярно показывают качественный спорт: футбол, хоккей, баскетбол.

А что касается центрального матча тура, есть ли он в сетке или нет, условные «Ростов » и «Крылья Советов » тоже хотят быть на федеральном канале. Они такие же участники чемпионата, как «Спартак » или «Зенит », – сказал Георгий Черданцев.