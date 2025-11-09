  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Руй Кошта переизбран президентом «Бенфики», он набрал 65,89% голосов. Португалец будет возглавлять клуб до 2029 года
3

Руй Кошта переизбран президентом «Бенфики», он набрал 65,89% голосов. Португалец будет возглавлять клуб до 2029 года

Руй Кошта переизбран президентом «Бенфики».

В «Бенфике» завершились выборы президента, по итогам которых Руй Кошта был переизбран на этот пост, получив 65,89% голосов. 53-летний специалист продолжит работать до 2029 года, он возглавляет клуб с 2021-го.

В воскресенье состоялась церемония инаугурации Кошты на стадионе «Эштадиу да Луш».

«Сейчас пришло время объединиться вокруг самого главного – вокруг великой «Бенфики». Мои первые слова – болельщикам «Бенфики». Какая невероятная гордость! Поздравляю всех с этой выдающейся демократической активностью и феноменальным результатом.

Это – самые масштабные выборы спортивного клуба в мире и высочайшая явка в истории чемпионата Португалии. У «Бенфики» нет равных!» — подчеркнул президент.

Что «Динамо» делать с Карпиным?6415 голосов
Оставлять, дать поработатьВалерий Карпин
Увольнять сейчасСборная России по футболу
Увольнять в зимнюю паузуСпартак
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Бенфики»
logoБенфика
logoвысшая лига Португалия
logoРуй Кошта
болельщики
Эштадиу да Луш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вингера «Бенфики» Скьеллерупа обвиняют в отправке другу порно с несовершеннолетними, когда ему было 19 лет. Норвежец извинился в соцсетях и сообщил, что сотрудничает с полицией
сегодня, 14:22
Бенфика – Каза Пия – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Чемпионат Португалии, 9 ноября 2025
вчера, 21:06Пользовательская новость
Роналду, Леау, Феликс, Бруну, Витинья, Невеш и сделавший 2+1 с «Барсой» Боржеш – в составе сборной Португалии на матчи с Ирландией и Арменией
7 ноября, 15:49
Главные новости
«Манчестер Сити» – «Ливерпуль». 2:0 – Холанд и Нико забили в 1-м тайме, гол гостей отменен. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Холанд забил 99-й гол в АПЛ – «Ливерпулю». Эрлинг проводит 108-й матч в чемпионате
14 минут назад
Станкович из-за проблем с голосом не пришел на пресс-конференцию после победы над «Ахматом»
15 минут назад
«Райо Вальекано» сдержал «Реал» – 0:0
20 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл вничью с «Райо Вальекано», «Барселона» в гостях у «Сельты», «Бетис» против «Валенсии»
21 минуту назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Лацио», «Рома» играет с «Удинезе», «Наполи» уступил «Болонье», «Сассуоло» разгромил «Аталанту»
32 минуты назадLive
Мамардашвили сбил Доку в штрафной в игре с «Ман Сити» – судья с ВАР поставил пенальти. Холанд с точки не забил вратарю «Ливерпуля»
37 минут назадФото
«Балтика» – «Краснодар». 1:1 – Сперцян забил на 3-й, Хиль – на 5-й. Онлайн-трансляция
38 минут назадLive
Только у «Спартака» иностранцы забили все голы в первом круге. В «Локомотиве» у россиян 30 из 31 гола, у ЦСКА – 22 из 26, у «Зенита» – 18 из 29
42 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» против «Балтики», «Спартак» победил «Ахмат», «Зенит» сыграл 1:1 с «Крыльями», «Локо» одолел «Оренбург»
47 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
У «Реала» первая ничья при Алонсо в Ла Лиге – 0:0 с «Райо»
4 минуты назад
«Реал» не выиграл 2 матча подряд впервые при Алонсо – поражение от «Ливерпуля» и ничья с «Райо»
12 минут назад
Мостовой о победе «Спартака» над «Ахматом»: «Не стоит говорить об игре, главное, победили. С таким составом красно-белые должны быть наверху, они там и будут, скорее всего»
21 минуту назад
Мамардашвили отразил 6 пенальти с начала сезона-2023/24 – больше всех в топ-5 лиг
23 минуты назад
«Ман Сити» не реализовал 4 из 5 последних пенальти против «Ливерпуля». Холанд в 10-й раз не забил 11-метровый
28 минут назад
«Рома» – «Удинезе». Довбик в старте. Онлайн-трансляция
32 минуты назадLive
Квеквескири о 0:1: «Локомотив» сдерживал «Оренбург», а не мы их. Почему я должен гордиться, как мы сыграли? Это не «Реал», мы играем в одной лиге»
41 минуту назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» против «Аугсбурга», «Айнтрахт» принимает «Майнц», «Фрайбург» победил «Санкт-Паули»
сегодня, 16:30Live
Станкович получил желтую после гола Мелкадзе за возмущение. Перед матчем тренер «Спартака» был удивлен отмене красной форварда «Ахмата»
сегодня, 16:29
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова в гостях у «Лиона», «Страсбур» принимает «Лилль», «Ницца» против «Меца»
сегодня, 16:15Live