Руй Кошта переизбран президентом «Бенфики», он набрал 65,89% голосов. Португалец будет возглавлять клуб до 2029 года

Руй Кошта переизбран президентом «Бенфики».

В «Бенфике» завершились выборы президента, по итогам которых Руй Кошта был переизбран на этот пост, получив 65,89% голосов. 53-летний специалист продолжит работать до 2029 года, он возглавляет клуб с 2021-го.

В воскресенье состоялась церемония инаугурации Кошты на стадионе «Эштадиу да Луш».

«Сейчас пришло время объединиться вокруг самого главного – вокруг великой «Бенфики». Мои первые слова – болельщикам «Бенфики». Какая невероятная гордость! Поздравляю всех с этой выдающейся демократической активностью и феноменальным результатом.

Это – самые масштабные выборы спортивного клуба в мире и высочайшая явка в истории чемпионата Португалии. У «Бенфики» нет равных!» — подчеркнул президент.