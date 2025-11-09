Руй Кошта переизбран президентом «Бенфики», он набрал 65,89% голосов. Португалец будет возглавлять клуб до 2029 года
Руй Кошта переизбран президентом «Бенфики».
В «Бенфике» завершились выборы президента, по итогам которых Руй Кошта был переизбран на этот пост, получив 65,89% голосов. 53-летний специалист продолжит работать до 2029 года, он возглавляет клуб с 2021-го.
В воскресенье состоялась церемония инаугурации Кошты на стадионе «Эштадиу да Луш».
«Сейчас пришло время объединиться вокруг самого главного – вокруг великой «Бенфики». Мои первые слова – болельщикам «Бенфики». Какая невероятная гордость! Поздравляю всех с этой выдающейся демократической активностью и феноменальным результатом.
Это – самые масштабные выборы спортивного клуба в мире и высочайшая явка в истории чемпионата Португалии. У «Бенфики» нет равных!» — подчеркнул президент.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Бенфики»
