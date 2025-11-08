UFC Fight Night 264: Бонфин против Брауна, Салихов подерется с Медичем и другие бои

В ночь на 9 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада) состоится UFC Fight Night 264. Турнир возглавит бой средневесов Габриэла Бонфина (18-1) и Рэнди Брауна (20-6).

Главные бои ивента:

● Джозеф Моралес (14-2) – Мэтт Шнелл (17-9);

● Урош Медич (11-3) – Муслим Салихов (22-5);

● Исмаэл Бонфин (20-5) – Крис Падиллья (16-6);

● Кристиан Лерой Данкан (12-2) – Марко Тулио (14-1).

Событие в прямом эфире покажут каналы «Матч! ТВ» и «Матч! Боец». Трансляция прелимов начнется в 00:00 по московскому времени, главного карда – в 03:00.

Взвешивание перед UFC Fight Night 264: Бонфин легче Брауна, Медич и Салихов показали одинаковый вес

Договорняк в UFC? Лига уже уволила бойца из-за подозрений – к делу подключилось ФБР