UFC Fight Night 264: Бонфин против Брауна, Салихов подерется с Медичем и другие бои

В ночь на 9 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада) состоится UFC Fight Night 264. Турнир возглавит бой средневесов Габриэла Бонфина (18-1) и Рэнди Брауна (20-6).
Главные бои ивента:
● Джозеф Моралес (14-2) – Мэтт Шнелл (17-9);
● Урош Медич (11-3) – Муслим Салихов (22-5);
● Исмаэл Бонфин (20-5) – Крис Падиллья (16-6);
● Кристиан Лерой Данкан (12-2) – Марко Тулио (14-1).
Событие в прямом эфире покажут каналы «Матч! ТВ» и «Матч! Боец». Трансляция прелимов начнется в 00:00 по московскому времени, главного карда – в 03:00.
