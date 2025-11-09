Станкович получил желтую после гола Мелкадзе за возмущение. Перед матчем тренер «Спартака» был удивлен отмене красной форварда «Ахмата»
Деян Станкович получил желтую карточку в матче с «Ахматом».
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил желтую карточку от арбитра Артема Чистякова за излишние эмоции во время матча с «Ахматом» (2:1) в Мир РПЛ.
Эпизод случился на 59-й минуте после гола Георгия Мелкадзе в ворота красно-белых.
Перед матчем серб высказался об отмене красной карточки форварда «Ахмата», полученной им в прошлой игре против «Балтики» (0:2): «Ни в одной стране мира таких случаев не знаю, такое только здесь. Это означает, что 6 человек ошиблись, плюс ВАР».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
