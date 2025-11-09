  • Спортс
  • Станкович получил желтую после гола Мелкадзе за возмущение. Перед матчем тренер «Спартака» был удивлен отмене красной форварда «Ахмата»
Станкович получил желтую после гола Мелкадзе за возмущение. Перед матчем тренер «Спартака» был удивлен отмене красной форварда «Ахмата»

Деян Станкович получил желтую карточку в матче с «Ахматом».

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил желтую карточку от арбитра Артема Чистякова за излишние эмоции во время матча с «Ахматом» (2:1) в Мир РПЛ.  

Эпизод случился на 59-й минуте после гола Георгия Мелкадзе в ворота красно-белых.

Перед матчем серб высказался об отмене красной карточки форварда «Ахмата», полученной им в прошлой игре против «Балтики» (0:2): «Ни в одной стране мира таких случаев не знаю, такое только здесь. Это означает, что 6 человек ошиблись, плюс ВАР». 

