Ферстаппен выбыл после 1-го сегмента квалификации впервые с Гран-при России-2021

Ферстаппен и «Ред Булл» провалили квалификацию в Бразилии.

Оба гонщика «Ред Булл » не пробились во второй сегмент квалификации к Гран-при Сан-Паулу: Макс Ферстаппен показал 16-е время, Юки Цунода – 19-е.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» выбыл после первого сегмента впервые с Гран-при России -2021.

«У меня нет сцепления, ноль. Блестяще», – высказался Макс по радио.

