  • Ферстаппен выбыл после 1-го сегмента квалификации впервые с Гран-при России-2021
21

Ферстаппен и «Ред Булл» провалили квалификацию в Бразилии.

Оба гонщика «Ред Булл» не пробились во второй сегмент квалификации к Гран-при Сан-Паулу: Макс Ферстаппен показал 16-е время, Юки Цунода – 19-е.

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» выбыл после первого сегмента впервые с Гран-при России-2021.

«У меня нет сцепления, ноль. Блестяще», – высказался Макс по радио.

Макс Ферстаппен о нехватке скорости в спринте: «Ощущение, что болид заправили дизельным топливом»

Гран-при Сан-Паулу-2025. Норрис выиграл спринт, Антонелли – 2-й, Расселл – 3-й, Ферстаппен – 4-й, Пиастри сошел

Опубликовал: Михаил Ширяев
