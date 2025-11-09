10

У «Реала» первая ничья при Алонсо в Ла Лиге – 0:0 с «Райо»

В 12-м туре Ла Лиги «сливочные» на выезде сыграли вничью с «Райо Вальекано» (0:0). 

Кроме того, у «Мадрида» 10 побед в турнире и поражение в дерби от «Атлетико» – 2:5.

«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 31 очком. В следующем туре команда сыграет с «Эльче» в гостях. Игра пройдет 23 ноября. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
