У «Реала» первая ничья при Алонсо в Ла Лиге – 0:0 с «Райо»
У «Реала» первая ничья при Хаби Алонсо в Ла Лиге.
«Реал» впервые при Хаби Алонсо сыграл вничью в матче чемпионата Испании.
В 12-м туре Ла Лиги «сливочные» на выезде сыграли вничью с «Райо Вальекано» (0:0).
Кроме того, у «Мадрида» 10 побед в турнире и поражение в дерби от «Атлетико» – 2:5.
«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 31 очком. В следующем туре команда сыграет с «Эльче» в гостях. Игра пройдет 23 ноября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
