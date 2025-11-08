  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Михаил Дегтярев: «Олимпиаду-2026 нужно показывать в России, никакой дискуссии здесь не должно быть»
27

Михаил Дегтярев: «Олимпиаду-2026 нужно показывать в России, никакой дискуссии здесь не должно быть»

Михаил Дегтярев: показывать Олимпиаду-2026 в России нужно.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что зимние Олимпийские игры-2026 стоит показывать в России.

«Стоит, нечего даже обсуждать. Надо все показывать. Вы понимаете, мы же смотрим иногда какие-то европейские, азиатские соревнования, в Латинской Америке, тот же футбол, баскетбол... Почему нет?

Смотреть и показывать нужно все, здесь вообще никакой дискуссии не должно быть. Это так же, как мы прекратили раз и навсегда дискуссию по осуждению наших спортсменов, которые вынуждены сегодня ехать под нейтральным флагом.

Дискуссии на эту тему не существует. Почему? Потому что они не отказывались ни от флага, ни от гимна, ни от паспорта. Их лишили. Это две большие разницы. У них никакого морального выбора в принципе-то нет.

Ехать, побеждать, привозить медали в Россию – это курс, с которого мы не сойдем, а параллельно мы юридически, дипломатически, политически будем восстанавливать в правах Олимпийский комитет, все федерации, флаг, гимн – как это уже с Паралимпийским комитетом мы сделали», – сказал Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее телеканал «Матч ТВ» направил предложение Международному олимпийскому комитету (МОК) по покупке прав на трансляции. Игры пройдут с 6 по 22 феврале в итальянских Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

На данный момент на Олимпиаду-2026 отобрались трое россиян: ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Покажут ли Олимпиаду-2026 в России?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Россия 24
logoМихаил Дегтярев
logoОлимпиада-2026
телевидение
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Петросян нужно только поддерживать или честно указывать на ошибки? Разговор с Ягудиным
сегодня, 09:30
Ягудин хотел бы комментировать Олимпиаду с Тарасовой: «Она чудо-кладезь не только знаний, но и острых словечек!»
сегодня, 08:54
Наталия Гарт: «Совместно с Минспорта работаем над вопросом об участии саночников в Олимпиаде. Сейчас ситуация непростая»
6 ноября, 20:13
Главные новости
Итальянский лыжник Грац: «Недопуск россиян, безусловно, не идет на пользу нашему виду спорта. Мне жаль спортсменов»
сегодня, 11:10
Егор Сорин: «Попросил бы противников допуска россиян задуматься – чего они добьются, не пуская нас четвертый год на международную арену?»
сегодня, 11:10
Савелий Коростелев: «Новость, что вообще никакого представительства россиян на Олимпиаде не будет, стала шоком. Тяжело отреагировал»
сегодня, 10:07
Ступак о недопуске российских лыжников: «Это политика двойных стандартов. Возможно, в каком-то плане даже нелюбовь конкретно к моему народу»
сегодня, 09:40
Панжинский о критике нейтрального статуса: «Отношусь к этому как к глупости и дилетантству. Так могут говорить только люди, не понимающие жизнь спортсмена»
сегодня, 09:00
Ишмуратова о том, что лыжники оспорили недопуск в CAS: «Решения по апелляциям принимаются медленно. Есть риск, что к тому времени Олимпийские игры закончатся»
вчера, 20:19
Бородавко о запрете на выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам: «Не очень хорошее известие, но безвыходных ситуаций не бывает»
вчера, 16:28
Российские паралимпийцы продолжают готовиться к Играм-2026, несмотря на недопуск, заявил Рожков: «Мы взаимодействуем с оргкомитетом Милана»
вчера, 12:31
Губерниев о недопуске лыжников: «Команда Вяльбе в очередной раз не сделала ничего, чтобы попытаться договориться прежде всего с Норвегией»
вчера, 12:16
Журова об апелляции лыжников в CAS: «Они могут затянуть этот процесс, как с Валиевой, когда разбирательство затянулось на годы»
вчера, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
вчера, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47