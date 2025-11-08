Михаил Дегтярев: «Олимпиаду-2026 нужно показывать в России, никакой дискуссии здесь не должно быть»

Михаил Дегтярев: показывать Олимпиаду-2026 в России нужно.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что зимние Олимпийские игры-2026 стоит показывать в России.

«Стоит, нечего даже обсуждать. Надо все показывать. Вы понимаете, мы же смотрим иногда какие-то европейские, азиатские соревнования, в Латинской Америке, тот же футбол, баскетбол... Почему нет?

Смотреть и показывать нужно все, здесь вообще никакой дискуссии не должно быть. Это так же, как мы прекратили раз и навсегда дискуссию по осуждению наших спортсменов, которые вынуждены сегодня ехать под нейтральным флагом.

Дискуссии на эту тему не существует. Почему? Потому что они не отказывались ни от флага, ни от гимна, ни от паспорта. Их лишили. Это две большие разницы. У них никакого морального выбора в принципе-то нет.

Ехать, побеждать, привозить медали в Россию – это курс, с которого мы не сойдем, а параллельно мы юридически, дипломатически, политически будем восстанавливать в правах Олимпийский комитет, все федерации, флаг, гимн – как это уже с Паралимпийским комитетом мы сделали», – сказал Дегтярев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее телеканал «Матч ТВ » направил предложение Международному олимпийскому комитету (МОК) по покупке прав на трансляции. Игры пройдут с 6 по 22 феврале в итальянских Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

На данный момент на Олимпиаду-2026 отобрались трое россиян: ски-альпинист Никита Филиппов, фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Покажут ли Олимпиаду-2026 в России?