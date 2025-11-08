🥉 Россиянин Аристархов завоевал бронзу чемпионата мира по пулевой стрельбе в Каире

Россиянин Антон Аристархов завоевал бронзу ЧМ по пулевой стрельбе.

Антон Аристархов стал бронзовым призером чемпионата мира по пулевой стрельбе, который проходит в Каире. Спортсмен занял третье место в стрельбе из пистолета с 50 метров.

Российский спортсмен набрал 556 очков. Победу одержал Равиндел Сингх из Индии (569 очков), вторым стал Ким Чон Ен из Южной Кореи (556).

Чемпионат мира по пулевой стрельбе завершится 18 ноября. Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) допускает спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.