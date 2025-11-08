Роналду забил 180-й гол с пенальти в карьере – в матче с «Неомом»

Криштиану Роналду забил 180-й гол с пенальти.

Криштиану Роналду реализовал 180 из 215 пенальти за карьеру.

Сегодня нападающий «Аль-Насра» отличился с 11-метровой отметки в матче с «Неомом» в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:0, второй тайм).

Это был 215-й пенальти в карьере португальского футболиста. 180 попыток он реализовал, 35 ударов были неудачными.