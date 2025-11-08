  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Ступак о недопуске российских лыжников: «Это политика двойных стандартов. Возможно, в каком-то плане даже нелюбовь конкретно к моему народу»
33

Ступак о недопуске российских лыжников: «Это политика двойных стандартов. Возможно, в каком-то плане даже нелюбовь конкретно к моему народу»

Юлия Ступак высказалась о недопуске российских лыжников FIS.

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак назвала нечестным решение FIS о недопуске российских спортсменов к соревнованиям.

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 21 октября продлил отстранение россиян от турниров, действующее с 2022 года. Спортсмены не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры-2026.

«Какие-то политические вопросы, я думаю, надо направлять все-таки в сторону обученных этому людей. Мне кажется, это нечестно в каком-то плане, потому что очень многие страны находятся в конфликтах или разногласиях, но при этом страны выступают. И вот это для меня уже политика двойных стандартов. Я считаю, что в каком-то плане, возможно, даже нелюбовь конкретно к моему народу.

На сегодняшний день нас не допустили до Олимпиады, это понятно. Но я думаю, что по возвращении мы будем очень сильны. Никто не должен решить, как мне закончить мою карьеру, кроме меня самой. Если я хочу закончить на международной арене, то, возможно, я все-таки должна потерпеть еще и закончить так, как хочу я», – сказала Ступак в интервью шведскому телеканалу SVT.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoFIS
logoОлимпиада-2026
logoЮлия Ступак (Белорукова)
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Ишмуратова о том, что лыжники оспорили недопуск в CAS: «Решения по апелляциям принимаются медленно. Есть риск, что к тому времени Олимпийские игры закончатся»
вчера, 20:19
Директор по коммуникациям FIS: «Голосование по российским лыжником было тайным, поскольку вопрос имеет политический характер»
23 октября, 17:13
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Главные новости
Савелий Коростелев: «Новость, что вообще никакого представительства россиян на Олимпиаде не будет, стала шоком. Тяжело отреагировал»
57 минут назад
Егор Сорин: «Попросил бы противников допуска россиян задуматься – чего они добьются, не пуская нас четвертый год на международную арену?»
сегодня, 09:49
Панжинский о критике нейтрального статуса: «Отношусь к этому как к глупости и дилетантству. Так могут говорить только люди, не понимающие жизнь спортсмена»
сегодня, 09:00
Ишмуратова о том, что лыжники оспорили недопуск в CAS: «Решения по апелляциям принимаются медленно. Есть риск, что к тому времени Олимпийские игры закончатся»
вчера, 20:19
Бородавко о запрете на выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам: «Не очень хорошее известие, но безвыходных ситуаций не бывает»
вчера, 16:28
Российские паралимпийцы продолжают готовиться к Играм-2026, несмотря на недопуск, заявил Рожков: «Мы взаимодействуем с оргкомитетом Милана»
вчера, 12:31
Губерниев о недопуске лыжников: «Команда Вяльбе в очередной раз не сделала ничего, чтобы попытаться договориться прежде всего с Норвегией»
вчера, 12:16
Журова об апелляции лыжников в CAS: «Они могут затянуть этот процесс, как с Валиевой, когда разбирательство затянулось на годы»
вчера, 09:29
12 спортсменов подписали апелляцию на решение FIS о недопуске россиян
вчера, 09:16
Сергей Крянин: «Благодарны Дегтяреву за то, что он подал апелляцию в CAS и сделал это за всех спортсменов. Это важный поступок»
6 ноября, 19:29
Ко всем новостям
Последние новости
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
вчера, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
19 сентября, 18:47