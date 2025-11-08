Ступак о недопуске российских лыжников: «Это политика двойных стандартов. Возможно, в каком-то плане даже нелюбовь конкретно к моему народу»

Юлия Ступак высказалась о недопуске российских лыжников FIS.

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак назвала нечестным решение FIS о недопуске российских спортсменов к соревнованиям.

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) 21 октября продлил отстранение россиян от турниров, действующее с 2022 года. Спортсмены не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры-2026.

«Какие-то политические вопросы, я думаю, надо направлять все-таки в сторону обученных этому людей. Мне кажется, это нечестно в каком-то плане, потому что очень многие страны находятся в конфликтах или разногласиях, но при этом страны выступают. И вот это для меня уже политика двойных стандартов. Я считаю, что в каком-то плане, возможно, даже нелюбовь конкретно к моему народу.

На сегодняшний день нас не допустили до Олимпиады, это понятно. Но я думаю, что по возвращении мы будем очень сильны. Никто не должен решить, как мне закончить мою карьеру, кроме меня самой. Если я хочу закончить на международной арене, то, возможно, я все-таки должна потерпеть еще и закончить так, как хочу я», – сказала Ступак в интервью шведскому телеканалу SVT.

