«Реал» не выиграл 2 матча подряд впервые при Алонсо – поражение от «Ливерпуля» и ничья с «Райо»

«Реал» не выиграл два матча подряд.
«Реал» впервые при Хаби Алонсо не выиграл 2 матча подряд. Испанец возглавляет команду с лета.
Сегодня «сливочные» на выезде сыграли вничью с «Райо Вальекано» (0:0) в 12-м туре Ла Лиги.
Перед этим «Реал» уступил в гостях «Ливерпулю» (0:1) в Лиге чемпионов.
Мадридский клуб лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 31 очком. 23 ноября команда сыграет с «Эльче» в гостях в рамках 13-го тура чемпионата Испании.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
