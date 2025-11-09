«Реал» не выиграл 2 матча подряд впервые при Алонсо – поражение от «Ливерпуля» и ничья с «Райо»

«Реал» не выиграл два матча подряд.

«Реал » впервые при Хаби Алонсо не выиграл 2 матча подряд. Испанец возглавляет команду с лета.

Сегодня «сливочные» на выезде сыграли вничью с «Райо Вальекано » (0:0) в 12-м туре Ла Лиги.

Перед этим «Реал» уступил в гостях «Ливерпулю» (0:1) в Лиге чемпионов.

Мадридский клуб лидирует в турнирной таблице Ла Лиги с 31 очком. 23 ноября команда сыграет с «Эльче» в гостях в рамках 13-го тура чемпионата Испании .