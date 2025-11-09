Сорокин сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 33 броска в матче с «Рейнджерс». Он вышел на 2-е место в истории «Айлендерс» по числу игр на ноль (23), обогнав Билли Смита

Илья Сорокин сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 33 броска «Рейнджерс».

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 33 броска в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс » (5:0). Его признали первой звездой встречи.

Матч на ноль стал для 30-летнего россиянина 1-м в сезоне. В 10 играх у него 4 победы и 6 поражений при 89,4% сэйвов и коэффициенте надежности 3,00.

По числу шатаутов за карьеру Сорокин (23 в 263 играх) вышел на чистое 2-е место в истории клуба с Лонг-Айленда, обогнав Билли Смита (22 в 674). Рекорд принадлежит Гленну Решу (25 в 282).