«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
ЦСКА сыграет с «Динамо» Махачкала.
ЦСКА сыграет в гостях с «Динамо» Махачкала в 15-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «Анжи-Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Премьер-лига Россия (РПЛ). 15 тур
8 ноября 13:30, Анжи-Арена
