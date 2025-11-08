«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 16:30

ЦСКА сыграет с «Динамо» Махачкала.

ЦСКА сыграет в гостях с «Динамо» Махачкала в 15-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на «Анжи-Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ