Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма», «Арсенал» против «Сандерленда», «Челси» примет «Вулвс», «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 11-го тура.
В 11-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом», «Арсенал» – с «Сандерлендом», «Челси» примет «Вулверхэмптон».
В воскресенье «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем».
Чемпионат Англии
11-й тур
8 ноября 12:30, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
8 ноября 15:00, Хилл Дикинсон
8 ноября 15:00, Стадион Лондон
8 ноября 17:30, Стэдиум оф Лайт
8 ноября 20:00, Стэмфорд Бридж
9 ноября 14:00, Вилла Парк
9 ноября 14:00, Брентфорд Комьюнити
9 ноября 14:00, Сити Граунд
9 ноября 14:00, Селхерст Парк
9 ноября 16:30, Этихад
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
