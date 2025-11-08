  • Спортс
  • Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма», «Арсенал» против «Сандерленда», «Челси» примет «Вулвс», «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье
4

Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма», «Арсенал» против «Сандерленда», «Челси» примет «Вулвс», «Ман Сити» сыграет с «Ливерпулем» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 11-го тура.

В 11-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом», «Арсенал» – с «Сандерлендом», «Челси» примет «Вулверхэмптон».

В воскресенье «Манчестер Сити» встретится с «Ливерпулем».

Чемпионат Англии

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

«Манчестер Сити» против «Ливерпуля». Кто победит на «Этихаде»?2498 голосов
Ман СитиМанчестер Сити
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЛиверпульЛиверпуль
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
