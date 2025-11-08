  • Спортс
  НХЛ. «Питтсбург» в гостях у «Нью-Джерси», «Рейнджерс» против «Айлендерс», «Тампа» примет «Вашингтон», «Вегас» сыграет с «Анахаймом», «Эдмонтон» – с «Колорадо»
НХЛ. «Питтсбург» в гостях у «Нью-Джерси», «Рейнджерс» против «Айлендерс», «Тампа» примет «Вашингтон», «Вегас» сыграет с «Анахаймом», «Эдмонтон» – с «Колорадо»

В регулярном чемпионате НХЛ пройдут очередные матчи.

«Питтсбург» проведет гостевой матч с «Нью-Джерси», «Тампа» примет «Вашингтон», «Рейнджерс» будут противостоять «Айлендерс», «Вегас» сыграет с «Анахаймом», «Эдмонтон» – с «Колорадо».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
