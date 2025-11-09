«Колорадо» разгромил «Эдмонтон» (9:1) – крупнейшая гостевая победа в истории франшизы. Четыре игрока «Эвеланш» сделали дубли – 1-й случай в НХЛ с 2016 года

«Колорадо» разгромил «Эдмонтон» (9:1) – крупнейшая победа команды в гостях.

«Колорадо » разгромил «Эдмонтон » (9:1) в гостях в регулярном чемпионате НХЛ .

Победа с разницей в 8 шайб стала стала для «Эвеланш» самой крупной в матчах на выезде в истории клуба и франшизы (с учетом достижений «Квебек Нордикс»).

Сразу 4 игрока клуба из Денвера отметились дублями – защитник Кэйл Макар (2+0), нападающие Нэтан Маккиннон (2+2), Паркер Келли (2+1) и Джек Друри (2+0).

В НХЛ это первый такой случай для игроков одной команды с ноября 2016 года, когда было зафиксировано 4 дубля у игроков «Коламбуса» в матче с «Монреалем» (10:0).