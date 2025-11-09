Холанд забил «Ливерпулю» и с 14 голами лидирует в гонке бомбардиров АПЛ. У Игора Тиаго 8 мячей, у Уэлбека, Семеньо и Матета – по 6
Эрлинг Холанд продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров АПЛ.
Эрлинг Холанд поразил ворота «Ливерпуля» (2:0, второй тайм) в матче 11-го тура АПЛ – это 14-й гол форварда «Манчестер Сити» в 11 играх текущего чемпионата.
Таким образом, Холанд с 14 голами продолжает лидировать в списке бомбардиров АПЛ.
У Игора Тиаго из «Брентфорда» 8 голов, у Дэнни Уэлбека («Брайтон»), Энтойна Семеньо («Борнмут») и Жана-Филиппа Матета («Кристал Пэлас») – по 6.
