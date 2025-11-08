  • Спортс
  Баста назвал Овчинникова «мышь белозубая» во время перепалки в Медиалиге. Рэпер признался, что не узнал экс-голкипера сборной России
18

Баста назвал Овчинникова «мышь белозубая» во время перепалки в Медиалиге. Рэпер признался, что не узнал экс-голкипера сборной России

Баста назвал Сергея Овчинникова «мышь белозубая» на матче Медиалиги.

Президент СКА Баста признался, что не узнал главного тренера «Альфа-Банки» и экс-голкипера сборной России Сергея Овчинникова во время перепалки на матче Медиалиги.

Напомним, между Бастой и Овчинниковым произошел конфликт на матче 3-го раунда WINLINE Кубка Лиги между СКА и «Альфа-Банкой» (5:0). Овчинников тренирует команду комика Фила Воронина и экс-игрока «Зенита» Алексея Гасилина

Баста: «Мы выигрывали у «Банки» со счетом 3:0. Я возмущался агрессивной игрой их игрока, на что Овчинников начал кричать: «#### [Почему] ты орешь, ##### [блин]? Вы и так выигрываете». И дальше было то, что было.

Самый пипец, что я его не узнал. У него же всегда была косичка. Я бы в жизни не вступил с ним в конфликт.

Он мне сказал: «Меня Федя Емельяненко в 55 лет не смог». Он мне сказал эту фразу. Не смог что? Этот вопрос повис. Когда он мне это сказал, я растерялся. Ну, как... На самом то деле не растерялся».

Азамат Мусагалиев: «Я знаю, что такое возможно в Медиалиге. Но я с одного ракурса вижу, как Вася кричит Сергею Ивановичу Овчинникову фразу «мышь белозубая».

Баста: «Я это кричал? Как-то я не солидно зарядил. Наверное, в другой тональности говорил. Но в итоге мы помирились. Я извинился, что лишка дал. Он сказал, что все понимает».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: шоу «Кстати»
