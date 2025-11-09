Мостовой о победе «Спартака» над «Ахматом»: «Не стоит говорить об игре, главное, победили. С таким составом красно-белые должны быть наверху, они там и будут, скорее всего»
Александр Мостовой: с таким составом «Спартак» должен быть наверху.
Александр Мостовой высказался о победе «Спартака» над «Ахматом» (2:1) в 15-м туре Мир РПЛ.
– Главное, что мне понравилось в матче, – это победа. Здесь не стоит говорить о самой игре, главное, что победили. Да, вели 2:0, потом чуть‑чуть задрожали, но довели дело до конца. С таким составом «Спартак» должен быть наверху, он там и будет, скорее всего.
– Наверху – понятие растяжимое.
– В начале сезона говорил, что команда будет в тройке. Посмотрите, многие очки теряют, отрыв сокращается, – сказал бывший полузащитник «Спартака».
«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице с 25 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
