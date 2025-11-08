Рыбакина получила рекордные 5,2 млн долларов за победу на итоговом

Елена Рыбакина заработала 5,2 млн долларов за победу на итоговом в Эр-Рияде.

Елена Рыбакина заработала 5 235 000 за победу на итоговом турнире WTA в Эр-Рияде. Это рекорд женского тура.

В 2025-м казахстанка выиграла 8,5 млн. Теперь ее суммарные призовые за карьеру составляют 24,4 млн.

В финале итогового Рыбакина обыграла Арину Соболенко – 6:3, 7:5.