Форвард «Интер Майами» Лионель Месси сделал 400-ю голевую передачу в карьере.

38-летний аргентинец отличился в 3-м матче серии первого раунда Кубка МЛС с «Нэшвиллом» (4:0, 2-1), в котором на его счету также дубль.

Больше всего ассистов Месси сделал за «Барселону» – 269. В составе национальной команды он отдал 60 результативных пасов, за «ПСЖ » – 34, за «Интер Майами » – 37.