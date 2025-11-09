27

Месси сделал 400-ю голевую передачу в карьере

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси сделал 400-ю голевую передачу в карьере.

38-летний аргентинец отличился в 3-м матче серии первого раунда Кубка МЛС с «Нэшвиллом» (4:0, 2-1), в котором на его счету также дубль.

Больше всего ассистов Месси сделал за «Барселону» – 269. В составе национальной команды он отдал 60 результативных пасов, за «ПСЖ» – 34, за «Интер Майами» – 37.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: MessivsRonaldo.app
