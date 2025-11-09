Квеквескири о 0:1: «Локомотив» сдерживал «Оренбург», а не мы их. Почему я должен гордиться, как мы сыграли? Это не «Реал», мы играем в одной лиге»

Ираклий Квеквескири: «Локомотив» сдерживал «Оренбург», а не мы их.

Полузащитник «Оренбурга » Ираклий Квеквескири высказался о поражении от «Локомотива » (0:1) в 15-м туре Мир РПЛ .

– Обидное поражение, пропустили ненужный, глупый гол с аута, две команды наелись, и игра была до гола.

– Как вы готовились?

– Мы не первый день работаем с тренерским штабом. Понятно, что Батраков растет. Желаю, чтобы он дальше шел к своей цели.

– В первом тайме вы их сдержали.

– Кто вам это сказал? Это они нас сдерживали. «Локомотив» нас сдерживал, а не мы их.

– Футбол был достаточно открытый.

– Да, после гола – да.

– Удалили тренера. По‑вашему, за что?

– Можно было дать желтую, он покинул техническую зону.

– Вы гордитесь, что так сыграли с «Локомотивом»?

– Почему я должен гордиться тем, как мы играем с «Локомотивом»? Это не мадридский «Реал». Мы все играем в одной лиге. Это «Локомотив» (Москва), а мы – «Оренбург», – сказал Квеквескири.