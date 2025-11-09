Квеквескири о 0:1: «Локомотив» сдерживал «Оренбург», а не мы их. Почему я должен гордиться, как мы сыграли? Это не «Реал», мы играем в одной лиге»
Полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири высказался о поражении от «Локомотива» (0:1) в 15-м туре Мир РПЛ.
– Обидное поражение, пропустили ненужный, глупый гол с аута, две команды наелись, и игра была до гола.
– Как вы готовились?
– Мы не первый день работаем с тренерским штабом. Понятно, что Батраков растет. Желаю, чтобы он дальше шел к своей цели.
– В первом тайме вы их сдержали.
– Кто вам это сказал? Это они нас сдерживали. «Локомотив» нас сдерживал, а не мы их.
– Футбол был достаточно открытый.
– Да, после гола – да.
– Удалили тренера. По‑вашему, за что?
– Можно было дать желтую, он покинул техническую зону.
– Вы гордитесь, что так сыграли с «Локомотивом»?
– Почему я должен гордиться тем, как мы играем с «Локомотивом»? Это не мадридский «Реал». Мы все играем в одной лиге. Это «Локомотив» (Москва), а мы – «Оренбург», – сказал Квеквескири.