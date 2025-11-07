Чемпионат Германии. «Вердер» против «Вольфсбурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 10-го тура.

В 10-м туре Бундеслиги в субботу «Байер » примет «Хайденхайм », «Бавария » сыграет с «Унионом », дортмундская «Боруссия » – с «Гамбургом».

В воскресенье «Штутгарт» встретится с «Аугсбургом».

Чемпионат Германии

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги