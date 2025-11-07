Чемпионат Германии. «Вердер» против «Вольфсбурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в субботу
В Бундеслиге пройдут матчи 10-го тура.
В 10-м туре Бундеслиги в субботу «Байер» примет «Хайденхайм», «Бавария» сыграет с «Унионом», дортмундская «Боруссия» – с «Гамбургом».
В воскресенье «Штутгарт» встретится с «Аугсбургом».
Чемпионат Германии
10-й тур
7 ноября 19:30, Везерштадион
Не начался
8 ноября 14:30, Бай-Арена
Не начался
8 ноября 14:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Не начался
8 ноября 14:30, ПреЗеро-Арена
Не начался
8 ноября 14:30, Фолькспаркштадион
Не начался
8 ноября 17:30, Боруссия-Парк
Не начался
9 ноября 14:30, Europa-Park Stadion
Не начался
9 ноября 16:30, МХП-Арена
9 ноября 18:30, Дойче банк Парк
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости